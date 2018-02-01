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Серед військових зросла кількість самогубців

20:14, сьогодні 404 Читать новость на русском

Три самогубства військових менше, ніж за тиждень. Лише вчора, 31 січня, на Харківщині поховали 19-річного курсанта Університету повітряних сил. Вже сьогодні, 1 лютого, з'явилася інформація про нові смерті: у військовій частині на Житомирщині знайшли застреленого солдата, а на Львівщині – повішеним 26-річного молодшого лейтенанта.

Місто Яворів. У лісосмузі неподалік військової частини в четвер, 1 лютого, вранці знайшли повішеним чоловіка. Поліція, яка приїхала на виклик, ознак насильницької смерті не виявила. Тому всі впевнені впевнені – чоловік, сам наклав на себе руки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що це 26-річний військовослужбовець. Призначено експертизи. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження,
– повідомила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

Як звали військового у поліції не кажуть. Лише повідомляють, що загиблий родом із Черкас, має звання молодшого лейтенанта, воював в АТО, а після демобілізації служив у Яворові. І лише кілька днів тому повернувся з короткої відпустки, їздив до родичів. Його командири відмовляються коментувати загибель бійця.

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На Житомирщині в середу, 31 січня, зранку застрелився офіцер. Його тіло виявили на території частини, що знаходиться у селищі міського типу Озерне. Відомо, що загиблий мав звання капітана та був на добовому чергуванні. Біля тіла загиблого лежав пістолет Макарова.

На даний час військова прокуратура розглядає кілька версій: доведення до самогубства, самогубство, а також будуть відпрацьовувати необережне поводження зі зброєю,
– зазначив заступник військового прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону Олексій Рихлюк.

Загиблого звали Сергій. Його сусідка, що живе навпроти розповіла, що військовий був спокійною людиною. Він мав 20-річну доньку, щоправда, з сім'єю не жив. Чоловік 10 років як розлучився.

За 3 роки АТО понад півтисячі бійців наклали на себе руки. І більшість – це чоловіки, яким ще немає 40 років. Навіть ті, хто не страждає на пост-травматичний синдром, потребують після війни адаптації та роботи з психологами. А державної програми, яка би цим займалась фактично немає. Тож на ділі, підтримати військових психологічно беруться волонтери.

За кордоном, наприклад, в Америці психічним здоров'ям бійців опікуються цілі команди спеціалістів. Переважно це троє фахівців: соціальні працівники, психологи та психіатри.

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Варто зазначити, що випадки самогубств, на жаль, також не рідкість і серед курсантів або солдатів-строковиків. Так, у понеділок, 29 січня, у Харкові знайшли тіло курсанта Університету повітряних сил Дмитра Зобніна. 19-річний юнак ніс вартову службу і був озброєний автоматом. Проте батьки не вірять у версію поліції про самогубству, і запевняють, що його могли убити.

Минулого тижня у Сєвєродонецьку застрелився курсант Нацгвардії під час несення служби з охорони суду. А 18 січня у Дніпрі на посту застрелився ще один строковик-нацгвардієць. У вересні, у військовій частині на Львівщині, знайшли мертвого солдата. За версією слідства це також було самогубство.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Самогубство Збройні Сили України Нацгвардія Новини Житомира Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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