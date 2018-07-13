Середня освіта може ліквідувати дитячі шлюби, – дослідження

Для дівчат середня освіта грає велику роль, вони можуть кардинально змінити їх життя, до прикладу скасувати дитячі (ранні) шлюби.

Відповідне дослідження провів Світовий банк.

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Загалом освітні можливості для дівчаток коштує країнам від 15 до 30 трильйонів доларів доходів громадян.

Лише 89% дівчат завершують початкову школу (9 класів), лише 77% – середню. Статистика показує, що кожна третя дівчинка закінчує середню школу у країнах з низьким рівнем доходу.



Третина дівчат закінчує середню школу у країнах з низьким рівнем доходу

Середня освіта здатна ліквідувати ранні шлюби (до 18 років) та знизити ризик раннього дітонародження до цього ж віку.

Також освіта впливає на загальний рейтинг фертильності, вона здатна зменшити зростання населення світу.

Ще однією перевагою середньої освіти у країнах, які розвиваються, – це збільшення знання жінок про ВІЛ/СНІД та їхню здатність самостійно приймати рішення про своє здоров'я. Також це збільшить доступ до основних послуг, інституцій та сервісів, та збільшить ймовірність реєстрації народження дитини.



Середня освіта збільшить ймовірність реєстрації народження дитини

Дівчата з середньою освітою більше схильні приймати рішення у межах своєї родини.

До слова, підлітки, які не носили взуття у дитинстві, показали кращі результати у тестах на рівновагу.