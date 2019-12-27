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      Середня зарплата українців за рік зросла на 17%: хто і де отримує найбільше

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      Середня зарплата українців у листопаді 2019 року становить понад 10 тисяч гривень / Фото 24 каналу

      Середня номінальна заробітна плата українця в листопаді 2019 року зросла на 16,6% порівняно з листопадом минулого року і тепер становить 10 679 гривень. Найбільше заробляють працівники у Києві.

      При цьому, порівняно з жовтнем цього року розмір середньої номінальної заробітної плати в листопаді зменшився на 0,4%, повідомляє Державна служба статистики.

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      Реальна ж зарплата (з урахуванням інфляції) у листопаді 2019 року до листопада минулого року зросла на 10,8%.

      Найвищу зарплату в останній місяць осені отримували працівники у Києві 15 974 гривень, а найнижчу – в Херсонській області – 8 267 гривень. Загально по Україні розмір зарплати становить від 8 до 9 тисяч гривень.


      Розмір середньої зарплати у гривнях по Україні

      Щодо професій, то найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" – 19 221 гривню, найнижчу – у сферах "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" – 7019 гривень і "Тимчасове розміщування й організація харчування" – 6790 гривень.

      Що цікаво, пік зарплат був у липні 2019 року. Тоді розмір середньої зарплати піднявся до 10 971 гривні.

      середня зарплата українців в останні роки
      Скільки у середньому заробляли українці упродовж останніх 6 років / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Зарплата Мінімальна зарплата Новини Києва Гроші
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