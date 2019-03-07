Українцям обіцяють середню зарплату до 12 тисяч гривень

В Україні є всі можливості для того, щоб середня зарплата становила 12 тисяч гривень за підсумками 2019 року. Це відбудеться, якщо курс гривні коливатиметься у прийнятних межах, а інфляція не перевищить 8%.

"Було б дуже непогано, якби середня зарплата зросла приблизно на 15-20%, що з урахуванням інфляції складе 10% від зростання реальної заробітної плати", – сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

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За останні кілька років відбувся серйозний прорив у реформуванні системи оплати праці та піднятті мінімальної зарплати, додав Розенко.

"Підтвердження цьому: три роки тому мінімальна заробітна плата в перерахунку була 53 долари, сьогодні вже понад 150 доларів", – сказав віце-прем’єр, не порівнявши при цьому тодішні і сьогоднішній рівні інфляції.

У грудні 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозував, що за підсумками 2019 року середня зарплата в Україні перевищить 10 тисяч 500 гривень.