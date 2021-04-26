Середовище, що формує майбутнє: чим цікавий Харківський ЛітМузей

Вже понад 30 років Харківський ЛітМузей об'єднує навколо себе митців та дослідників, відкриває літературні сторінки, які десятиліттями намагалася знищити радянська влада, та реалізує проєкти, що розвивають культуру сьогодні.
Джерело:Ukraїner
Його історію розповів Ukraїner. Ідея створення ЛітМузею з'явилася ще на початку 1930-х. Тоді Харків був столицею Української РСР, де вирувало культурне життя.
Цікаво Чому американець з українським корінням оселився на Полтавщині: вражаюча історія
Від будинку "Слово" до ЛітМузею
Розвивався напрям українського футуризму, виходив друком журнал "Нова генерація" із текстами авангардних поетів, будинок "Слово" став творчим осередком письменників.
Втім ЛітМузей, створений у 1932 році, повноцінно так і не запрацював. Хвиля сталінських репресій забрала плеяду культурних діячів та перервала український літературний процес на кілька десятиліть.
Лише у 1988 році міська влада виділила під музей приватну садибу початку ХХ століття. Так Літературний музей у Харкові стався. Перша його велика виставка була присвячена саме "розстріляному відродженню".
Музей після 1990-х та сьогодні
У 1990-ті навколо ЛітМузею почали гуртуватися молоді митці й він став центром культурного життя Харкова. Артефакти ж 1990-х років представлені в окремій кімнаті музею.Довідка. Серед них – колажі літературного угрупування "Червона Фіра", самвидавча збірка Сергія Жадана "Рожевий дегенерат", газети та журнали, які тоді друкували літератори.
"Ще з 90-х це місце було особливим для літературного, культурного, життя Харкова. І сьогодні воно і далі тримає на собі цю функцію", – розповів харківський поет, музикант і частий резидент музею Іван Сенін.
Дуже приємно, що тут працюють люди, для яких це не випадкове місце, і вони розуміють, чому вони і для чого вони тут,
– зазначив він.
В експозиції музею можна простежити, як у часи СРСР посилювалася та послаблювалася цензура, як формувалася діаспора за кордоном і там видавала свої тексти, які зміни відбулися у 1980 – 1990 роки.
Що відбувається у музеї
Постійною виставкою ЛітМузею є "Мандрівка за щастям", присвячена філософським ідеям Григорія Сковороди, який тривалий час жив та викладав у Харкові. В окремому просторі проводяться також виставки для дітей.
Частина експозиції "Мандрівка за щастям" / Фото Ukraїner, Михайло Чубун
Крім зберігання фондів, які налічують понад 40 тисяч експонатів, проведення інтерактивних виставок, проєктів та подій, ЛітМузей з 2018 року разом із PEN Ukraine проводить Харківську літературну резиденцію.
З 2020 року її учасники мають можливість впродовж місяця жити в будинку "Слово", працюючи над своїми текстами.
Ми завжди позиціонували себе як такий живий музей, бо в нас завжди різна аудиторія, різні заходи, – додала додає Ольга Різниченко, провідна фахівчиня музею.
"В нас немає однієї сталої експозиції, як в багатьох музеях, де ти за 30 років бачиш одне й те ж саме, – додала експертка.
Більше про Харківський ЛітМузей: дивіться відео Ukraїner
Нагадаємо, Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.