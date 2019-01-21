Серена Вільямс переплутала себе з першою ракеткою світу: кумедне відео
Перед матчем 1/8 фіналу Australian Open між американкою Сереною Вільямс і румункою Сімоною Халеп стався курйозний випадок.
23-разова чемпіонка турнірів "Великого шолома" Серена Вільямс випадково вийшла з підтрибунного приміщення позачергово – коли оголошували її суперницю.
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37-річна американка вийшла на корт під слова "перша ракетка світу з Румунії Сімона Халеп", після чого під сміх трибун розвернулася і зайшла назад, пропустивши вперед чемпіонку Roland Garros.
Зазначимо, що румунка Халеп займає перше місце в рейтингу WTA і посіяна на турнірі під першим номером.
Джерело: 24 Канал
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