Серена Вільямс переплутала себе з першою ракеткою світу: кумедне відео

Перед матчем 1/8 фіналу Australian Open між американкою Сереною Вільямс і румункою Сімоною Халеп стався курйозний випадок.

23-разова чемпіонка турнірів "Великого шолома" Серена Вільямс випадково вийшла з підтрибунного приміщення позачергово – коли оголошували її суперницю.

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37-річна американка вийшла на корт під слова "перша ракетка світу з Румунії Сімона Халеп", після чого під сміх трибун розвернулася і зайшла назад, пропустивши вперед чемпіонку Roland Garros.

Зазначимо, що румунка Халеп займає перше місце в рейтингу WTA і посіяна на турнірі під першим номером.

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