Серена Вільямс випустить власну косметику
Відома американська тенісистка Серена Вільямс готується до запуску власного косметичного бренду і вже подала документи на реєстрацію торгової марки Aneres.
Про це повідомляє таблоїд TMZ.
Зазначається, що у лінійці з'являються засоби по догляду за шкірою, помада, блиск для губ, тіні, туші та інші б’юті-продукти. Сама Серена наразі не коментує цю інформацію.
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Додамо, чимало зірок випускають власну косметику, зокрема барбадоська співачка Ріанна випустила косметику під маркою Fenty Beauty by Rihanna, а також реаліті-зірка Кім Кардашян запустила бренд декоративної косметики KKW Beauty.
Джерело: 24 Канал
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