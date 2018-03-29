Серена Вільямс зареєструвала маленьку доньку в Instagram: чарівні фото

Відома тенісистка Серена Вільямс народила доньку Алексіс Олімпію Оганян 2 вересня 2017 року. Зірка не приховує маля від громадськості та преси і навіть зареєструвала дівчинку в соцмережі Instagram.

В Instagram Алексіс Олімпії можна побачити нові розкішні сукні, пародії на відомі меми та інші сцени з життя – все це супроводжують іронічні коментарі тата і мами, наприклад, "Коли я була молодою".

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Допис, поширений Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian) 22 Лис 2017 р. о 7:12 PST

Допис, поширений Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian) 22 Вер 2017 р. о 7:31 PDT

Додамо, донька тенісистки і співзасновника платформи Reddit Алексіса Оганяна вже навіть встигла прикрасити свою першу обкладинку Vogue.

Допис, поширений Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian) 14 Бер 2018 р. о 10:06 PDT