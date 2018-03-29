Серена Вільямс зареєструвала маленьку доньку в Instagram: чарівні фото
Відома тенісистка Серена Вільямс народила доньку Алексіс Олімпію Оганян 2 вересня 2017 року. Зірка не приховує маля від громадськості та преси і навіть зареєструвала дівчинку в соцмережі Instagram.
В Instagram Алексіс Олімпії можна побачити нові розкішні сукні, пародії на відомі меми та інші сцени з життя – все це супроводжують іронічні коментарі тата і мами, наприклад, "Коли я була молодою".
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Додамо, донька тенісистки і співзасновника платформи Reddit Алексіса Оганяна вже навіть встигла прикрасити свою першу обкладинку Vogue.
Джерело: 24 Канал
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