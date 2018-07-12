Серена Вільямс зіграє у фіналі Wimbledon-2018 і повернеться в топ-30 рейтингу WTA

Американська тенісистка Серена Вільямс повернеться в топ-30 світового рейтингу після закінчення турніру серії Великого Шолома Wimbledon, де їй ще доведеться зіграти у фіналі проти Анжелік Кербер.

36-річна американка в 30-й раз зіграє у вирішальному матчі турніру Великого Шолома і в десятий на Wimbledon, в якому буде боротися за восьмий титул на даному турнірі і рекордний 24-й у Відкритій ері.

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Як і два роки тому у фіналі Вільямс зустрінеться з Анжелік Кербер. Зазначимо, що Серена також програла на шляху до титульного матчу один сет: в чвертьфіналі вона упустила стартову партію в матчі з Камілою Джорджі.

Нагадаємо, що Серена пішла в декретну відпустку після перемоги на Australian Open в січні 2017 року, а у вересні народила доньку.