Серена Вільямс зіграє з кривдницею Лесі Цуренко у фіналі жіночого US Open-2018

У фіналі US Open в цьому році зіграють американка Серена Вільямс і японка Наомі Осака, яка обіграла в чвертьфіналі українку Лесю Цуренко.

Раніше Вільямс і Осака зустрічалися один раз: в березні цього року Наомі обіграла американську тенісистку на старті турніру Premier Mandatory в Маямі.

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У півфіналі змагань 20-а сіяна Наомі Осака в двох сетах обіграла американку Медісон Кіз з рахунком 6:2, 6:3. 20-річна Осака вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру серії Grand Slam і стала першою японкою, якій вдалося це зробити.

У свою чергу, Вільямс у двох сетах обіграла 19-у ракетку турніру – латвійка Анастасію Севастову з рахунком 6:3, 6:0. Для 36-річної Серени Вільямс це буде дев'ятий вирішальний матч в Нью-Йорку, в якому вона боротиметься за сьомий титул на даному турнірі.

Жіночий фінал US Open-2018 відбудеться у суботу, 8 вересня, чинною чемпіонкою є американка Слоан Стівенс.

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