Серена Вільямс звинуватила суддю у сексизмі після поразки на US Open

Американська тенісистка Серена Вільямс помітила у діях судді фіналу US Open сексизм у відношенні до неї. Це сталося після того, як арбітр зробив їй попередження, а згодом віддав очко Наомі Осаці за суперечки.

Причиною скандалу стало те, що арбітр зробив попередження Вільямс після того, як помітив, що тренер тенісистки Патрик Муратоглу подавав їй знаки, що заборонено

"Я не згодна з тим, що суддя виніс мені попередження, тому що тренер мені не допомагав. Чому я вважаю його злодієм? Тому що він відняв у мене очко. Він звинуватив мене в шахрайстві, а я не шахраювала", – заявила після фіналу Вільямс.

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Штрафний гейм за образу судді Вільямс отримала у другому сеті, коли програла три поспіль гейми, і рахунок у сеті став 3:5.

Я не раз чула, як чоловіки обзивають суддів. Те, що рефері відібрав у мене гейм після того, як я обізвала його злодієм, схоже на сексизм. Він би ніколи не покарав у схожій ситуації чоловіка-тенісиста. Я продовжу боротися за жінок і за рівність,

– заявила на післяматчевій прес-конференції американська тенісистка.

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