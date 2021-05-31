Апеляційний суд виправдав Сергія Стерненка

Апеляційний суд Одеси 31 травня виправдав активіста Сергія Стерненка. Його визнали невинним у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича.

Прокуратура клопотала про ув'язнення терміном на 7,3 року. Однак служителі Феміди виправдали активіста за звинуваченнями у статті №187. Наразі суд розглядає звинувачення за 2 іншими статтями – №143 та №263.

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Стерненка виправдали

На думку Апеляційного суду, суд першої інстанції не дотримався вимог Кримінально-процесуального кодексу під час судового розгляду та ухвалив обвинувальний вирок, який не відповідає вимогам закону. Апеляційний суд вважає, що сторона обвинувачення не надала необхідних доказів, які б доводили винуватість Стерненка.

Востаннє суд засідав 21 травня. Тоді свідчив експерт зі зброї Іван Наріжняк. Після дебатів сторін судді пішли до нарадчої кімнати, аби 31 травня оголосити свій вирок.

Напередодні люди виходили на акцію

30 травня – за день до оголошення вироку – кияни та львів'яни вийшли на акції "Покажіть нам справедливість". Так прихильники Стерненка хотіли закликали владу до справедливого суду над активістом.

До речі, акцію під Офісом Президента посилено охороняли правоохоронці. Вони облаштували огорожу біля фасаду будівлі, а всіх активістів перевіряли металодетектором перед входом на територію.

Головне про справу Стерненка

Приморський суд Одеси 23 лютого 2021 року визнав активіста винним у викраденні колишнього депутата райради Сергія Щербича. За даними слідства, Стерненко зробив це, аби заволодіти 300 гривнями чиновника. До речі, сам активіст каже, що Щербич – "тітушка та проросійський колаборант".

На таке рішення суду адвокати Стерненка подали апеляцію. Зауважимо, після оголошення вироку в Україні спалахнули протести на підтримку ув'язненого.

9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід активісту і відправив його з СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Важливо, що Стерненко вважає справу проти себе політизованою. Він заявив, що у його засудженні винні генпрокурорка Ірина Венедіктова, мер Одеси Геннадій Труханов та заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров.



Головне про справу Стерненка / Інфографіка 24 каналу