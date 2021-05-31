Суд визнав Стерненка винним: йому загрожує 7 років в'язниці

31 травня 2021 , 12:17
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Джерело:

24 канал

Апеляційний суд Одеси 31 травня визнав Сергія Стерненка винним за двома статтями. Мовиться про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю.

Суд виніс вирок активісту

Стерненка звинувачували одразу за трьома статтями. Однак за однією його виправдали.

Важливо Апеляційний суд виправдав Сергія Стерненка у справі про "300 гривень"

Апеляційний суд визнав активіста винним за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Вона передбачає обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий строк. Однак терміни притягнення до відповідальності у цій справі вже минули, тому засудити активіста за це не можуть. 

Сам Стерненко каже, що обвинувачення ґрунтуються виключно на показаннях потерпілого, які суд раніше визнав суперечливими.

Зауважимо, за звинуваченнями у третій статті суд визнав активіста винним. Мовиться про незаконне поводження зі зброєю – патроном 5,45 міліметру. Тепер Стерненку загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

У справі про "300 гривень" активіста виправдали

Стерненка виправдали за статтею №187, яка передбачала ув'язнення на 7,3 року та конфіскацію майна.

Востаннє суд засідав 21 травня. Тоді свідчив експерт зі зброї Іван Наріжняк. Після дебатів сторін судді пішли до нарадчої кімнати, аби 31 травня оголосити свій вирок.

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Головне про справу Стерненка / Інфографіка 24 каналу

Автор: Софія Мінджоса