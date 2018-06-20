Сергій Бабкін зізнався, де проведе свою відпустку

Український артист Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною стали своєрідним символом ідеальних подружніх стосунків. Пара не тільки демонструє ніжність під час світських заходів, але й спільно займається йогою.

Подружжя Бабкіних продовжує закохувати в себе милими знімками в соціальній мережі. Зіркова пара Сергій та Сніжана не приховують своїх почуттів, тому виглядають дуже гармонійно у спільних фотосесіях.

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Зіркове подружжя не тільки чарівно виглядає на фото, але й як справжня сім'я спільно планує відпочинок. У коментарі ТСН артист зізнався, що зі своєю чарівною дружиною має спільне захоплення – йогу. Відтак відпочинок вони проведуть по-особливому: пара вирушить у мандрівку Грузією, де відбудеться йога-тур.

З нашим учителем та інструктором з йоги, який зібрав команду однодумців, ми вирушаємо в гори під Батумі. Там ми і ще кілька сімей влаштуємо собі якийсь йога-тур, будемо ходити в гори, на екскурсії, проведемо такий корисний "сімейно-дитячо-йогівський" відпочинок. Такий формат відпустки буде у нас вперше в житті, і ми вже не можемо дочекатися, щоб поїхати,

– розповів Сергій Бабкін.

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 11 Чер 2018 р. о 12:15 PDT

Відомо, що поїздка відбудеться у серпні 2018 року. Перед тим у липні Сергій Бабкін планує повезти свою сім'ю на море в Туреччину, де вони проведуть "лінивий" відпочинок.

"У липні ми з дітьми поїдемо на найледачіший відпочинок до Туреччини. Це те, чого зараз дуже потребує душа: сонце, море, сон і їжа", – додав Сергій Бабкін.