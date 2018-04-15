Сергій Бабкін зізнався, за що його били у школі

Український виконавець Сергій Бабкін розповів, що в школі його били за те, що він любив одягати яскравий одяг.

Сергій зізнався, що він настільки любить яскравий одяг, що іноді дружина Сніжана просить його переодягнутися, йдеться у програмі "Світське життя".

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"Бувало таке частенько, вона говорила: "Сергію, будь ласка, це вже занадто". Наприклад, я одягався повністю у жовтий одяг: жовтий плащ, жовті штани, жовті черевики", – пригадав Бабкін.

Музикант поділився, що у юності йому діставалося від радикально налаштованих підлітків, яким були не до вподоби його експерименти з зовнішністю.

"Одноліткам так, я був незрозумілий. Показували пальцем, сміялися, били. Я з дитинства обожнюю все яскраве. До сьогодні. Я люблю яскравий одяг", – наголосив Сергій.

Також Сергій розповів, що завжди був сам собі дизайнером, а в дитинстві навіть сам собі фарбував джинси.