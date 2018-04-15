15:42
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
21°C 8°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сергій Бабкін зізнався, за що його били у школі

434 Читать новость на русском
За яскравий одяг Сергія Бабкіна били у школі
За яскравий одяг Сергія Бабкіна били у школі

Український виконавець Сергій Бабкін розповів, що в школі його били за те, що він любив одягати яскравий одяг.

Сергій зізнався, що він настільки любить яскравий одяг, що іноді дружина Сніжана просить його переодягнутися, йдеться у програмі "Світське життя".

Читайте також: Прихильники не впізнали Сергія Бабкіна через зміну іміджу: фото

"Бувало таке частенько, вона говорила: "Сергію, будь ласка, це вже занадто". Наприклад, я одягався повністю у жовтий одяг: жовтий плащ, жовті штани, жовті черевики", – пригадав Бабкін.

Музикант поділився, що у юності йому діставалося від радикально налаштованих підлітків, яким були не до вподоби його експерименти з зовнішністю.

"Одноліткам так, я був незрозумілий. Показували пальцем, сміялися, били. Я з дитинства обожнюю все яскраве. До сьогодні. Я люблю яскравий одяг", – наголосив Сергій.

Також Сергій розповів, що завжди був сам собі дизайнером, а в дитинстві навіть сам собі фарбував джинси.

Теги: Мода LifeStyle Сергій Бабкін Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
В Луганске даже на пенсию выходить трудно
сьогодні, 12:04 В Луганске даже на пенсию выходить трудно
Ольга Черненко 564
Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
сьогодні, 11:18 Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
Блог Медіа 864
Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі
сьогодні, 11:05 Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі
1988
сьогодні, 08:40 "Реальна" мафія – до чого готуватись іноземцям, якщо вони збираються жити в Україні
Peter Santenello 1994
Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
сьогодні, 07:05 Провідна неділя: правила, прикмети та традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко 12729
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук