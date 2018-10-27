Український середньоваговик Сергій Деревянченко (12-0, 10 КО) вже у тринадцятому для себе поєдинку може вибороти чемпіонський титул. І стати 12-им чемпіоном світу з боксу серед українців. Все найважливіше навколо бою Дерев’янченко – Джейкобс – у матеріалі 24 Каналу.

Дерев’янченко – Джейкобс. Головне

Бій за вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у середній вазі

Дата та час: 28 жовтня, 06:25

Місце проведення: Madison Square Garden

Трансляція: телеканал "Інтер"

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Найважливіший бій Дерев’янченка

Українському боксеру Сергію Дерев’янченку – 31 жовтня виповниться 33 роки. До свого чемпіонського бою він йшов майже усе життя. У 2007 році став бронзовим призером чемпіонату світу. Однак у професіонали перейшов лише у 2014 році. І до чемпіонського бою пройшов за чотири роки. За цей час він провів 12 поєдинків, і у всіх здобув перемоги. При цьому у десяти з них – нокаутом. Бій проти Джейкобса стане тринадцятим у професійній кар’єрі українця. І може принести йому чемпіонський титул.

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Пояс чемпіона світу за версією IBF у середній вазі Дерев’янченко міг здобути ще раніше. Однак Геннадій Головкін, який був володарем поясу, відмовився від його обов’язкового захисту з претендентом Дерев’янченком, і титул став вакантним. Саме за нього і поборються українець з Даніелем Джейкобсом.

Найважчий суперник українця

Варто відзначити, що Даніель Джейкобс – на такий простий суперник, як може видатися на перший погляд. Американець – колишній чемпіон світу WBA, на професійному рингу провів 36 поєдинків, де лише двічі поступився. Він 29 боїв виграв нокаутом.

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Окрім того, переважає Джейкобс Дерев’янченка і за антропометричними характеристиками. Незважаючи на істотну різницю в зрості (182 сантиметри у Джейкобса проти 171 сантиметра у Дерев'янченка при розмаху рук 185 на 175 сантиметрів на користь Деніела), ваги під боксерами показали практично ідентичні цифри – українець заважив на 72,3 кілограми, у той час як американець виявився важчим на сто грам.

Суперники у ринзі, партнери у житті

Особливістю цього поєдинку стане те, що Дерев’янченко та Джейкобс тренуються в одному залі і в одного тренера – Андре Розьє. Та у цей вечір він буде у кутку американця. Українця ж до бою готували Гері Старк і Сергій Корчинський-молодший.

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Варто зазначити, що Дерев’янченко та Джейкобс неодноразово боксували один проти одного, коли готувалися до поєдинків.

Нагадаємо, бій Дерев’янченко – Джейкобс відбудеться у суботу, 27 жовтня (в Україні вже буде неділя, 28 жовтня). Результат бою, а також відео поєдинку – на сайті 24 Каналу.