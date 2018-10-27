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      Дерев'янченко – Джейкобс: де дивитися онлайн боксерський поєдинок

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      Дерев'янченко – Джейкобс де дивитися онлайн боксерський поєдинок
      Дерев'янченко – Джейкобс де дивитися онлайн боксерський поєдинок

      Український середньоваговик Сергій Деревянченко (12-0, 10 КО) в ніч з 27 на 28 жовтня в Нью-Йорку, США, проведе бій за пояс чемпіона світу за версією IBF. Суперником уродженця Феодосії стане американець, колишній чемпіон світу WBA, Даніел Джейкобс (34-2, 29 КО).

      Бій Дерев'янченко – Джейкобс в Україні в прямому ефірі покаже телеканал "Інтер". У неділю, 28 жовтня, о 06:25 у програмі "Великий бокс" відбудеться трансляція поєдинку між колишнім чемпіоном світу американцем Даніелем Джейкобсом і небитим претендентом, українцем Сергієм Дерев'янченком за вакантний титул IBF у середній вазі.

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      Боксерське протистояння Сергій Дерев'янченка і Даніель Джейкобса пройде на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.

      Онлайн-трансляцію бою проведе сайт 24 Каналу. Все розпочнеться о 6:00. 

      Теги: Бокс Спорт
      Джерело: 24 Канал
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