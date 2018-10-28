Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) і Даніел Джейкобс (34-2, 29 КО) проведуть бій за вакантний пояс чемпіона світу в середній вазі за версією IBF. Онлайн поєдинку – на сайті 24 Каналу.

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Місцем проведе чемпіонського поєдинку стала славнозвісна Madison Square Garden. Саме тут Дерев'янченко та Джейкобс змагатимуться за вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у середній вазі. Він став вакантний після того, як Геннадій Головкін відмовився його захищати. До слова, саме у бою проти Дерев'янченка.

Якщо Дерев'янченко виграє чемпіонський титул, він стане 12-им українцем, який ставав чемпіоном з боксу. До цього такі титули здобулвали Віталій Та Володимир Клички, Сергій Дзінзірук, Андрій Котельник, Юрій Нужненко, В'ячеслав Сенченко, Василь Ломаченко, Віктор Постол, Олександр Усик та Артем Далакян.