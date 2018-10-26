Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) і Даніел Джейкобс (34-2, 29 КО) проведуть бій за вакантний пояс чемпіона світу в середній вазі за версією IBF.

Коли стало ясно, що поєдинок буде проходити між Сергієм і Джейкобсом, виникло дуже багато запитань. Дерев'янченко і Деніел тренуються в одному і тому ж клубі. У них один тренер Ендрю Розьє, а також менеджери Кіт Коннолі і Ел Хеймон. Однак букмекери віддають перевагу саме американському боксеру.

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Експерти з Marathon bet коефіцієнт на перемогу Дерев'янченка виставили на рівні 2,63. У той час як коефіцієнт на перемогу Джейкобса – 1,56. Варто додати, що нічия доволі малоймовірна – 23,00. Це найвищий коефіцієнт серед всіх букмекерських контор.

Найбільший коефіцієнт на перемогу Джейкобса у "Фаворит спорт" – 1,57. На перемогу Дерев'янченка – 2,48. На те, що бій триватиме більше 9 раундів – 1,39.

Найменший же коефіцієнт на те, що Джейкобс переможе, дає William Hill – 1,50. На перемогу українця – 2,62. Нічия – 21,00.

Нагадаємо, що бій Деревенченко – Джейкобс відбудеться 27 жовтня в Нью-Йорку. На кону буде стояти вакантний пояс IBF в середній вазі.

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