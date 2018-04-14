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Сергій Притула іронічно прокоментував скандал навколо Ольги Фреймут

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Сергій Притула
Сергій Притула / Фото з відкритих джерел

Український шоумен та волонтер Сергій Притула не залишився осторонь скандалу, в який потрапила інша телеведуча Ольга Фреймут.

Короткий та іронічний допис Сергій Притула залишив у своєму Facebook.

"Тепер усі знають, як запросити в гості Ольгу Михайлівну, навіть не будучи з нею знайомим і не маючи номера її телефону", – прокоментував шоумен.

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На запитання однієї з підписниць Сергій відповів, що він абсолютно не розлючений на Ольгу Фреймут, якщо хтось так подумав. Однак згодом додав, що "не варто плутати свободу слова з безвідповідальним хамством і словесним поносом".


Скріншот зі сторінки Сергія Притули у Facebook

Нагадаємо, що скандал навколо Ольги Фреймут розгорівся декількома днями раніше. В мережі почали з'являтись дописи людей, до яких приходила ведуча, щоб вияснити, чому вони залишають негативні коментарі під її публікаціями в соціальних мережах.

Теги: Новини України LifeStyle Сергій Притула Ольга Фреймут Скандал
Джерело: 24 Канал
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