Сергій Притула показав милі фото з дружиною і дітьми

Український шоумен Сергій Притула вкрай рідко викладає фото з дружиною Катериною і дітьми – сином Дмитром та донькою Соломією.

Проте нещодавно Сергій поділився милим кадром з сім'єю. Знімок одразу ж назбирав тисячі лайків та сотні коментарів.

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"Мої", – лаконічно підписав Притула фотографію, на які зображена його дружина, син від попереднього шлюбу і маленька донька, яку Катерина народила йому влітку 2017 року.

Сергій Притула показав свою родину

Сергій Притула з дітьми