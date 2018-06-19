Сергій Притула показав милі фото з дружиною і дітьми
Український шоумен Сергій Притула вкрай рідко викладає фото з дружиною Катериною і дітьми – сином Дмитром та донькою Соломією.
Проте нещодавно Сергій поділився милим кадром з сім'єю. Знімок одразу ж назбирав тисячі лайків та сотні коментарів.
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"Мої", – лаконічно підписав Притула фотографію, на які зображена його дружина, син від попереднього шлюбу і маленька донька, яку Катерина народила йому влітку 2017 року.
Сергій Притула показав свою родину
Сергій Притула з дітьми
Джерело: 24 Канал
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