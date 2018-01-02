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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сергій Притула показав перші фото із відпустки

19:45, сьогодні 1820 Читать новость на русском
Сергій Притула
Сергій Притула / Фото з Facebook

Український ведучий та шоумен Сергій Притула поділився фотографіями із сімейного новорічного відпочинку в Карпатах.

У 2017 році Притула зі своїми "Вар'ятами" об'їздив рекордну кількість міст України, зібрав мільйони гривень для української армії, та ще й встиг вдруге стати татом. І вже в перші дні 2018 року поїхав разом із сім'єю у залужену відпустку!

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Разом зі своєю дружиною Катериною, сином Дмитром та маленькою донечкою Соломійкою Притула вирушив у відпустку в Карпати.

"Слухавку не беру. На емейли не відповідаю. Я, сім'я і Карпати! Спишемось після відпустки", – зазначив шоумен.

Теги: LifeStyle Сергій Притула відпочинок
Джерело: 24 Канал
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