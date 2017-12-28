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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Сергій Притула показав свій розкішний дім у новорічних вогнях: фото

16:00, сьогодні 10625 Читать новость на русском
Сергій Притула
Сергій Притула / Facebook / @Сергій Притула - офіційна сторінка

Український ведучий та шоумен Сергій Притула поділився фотографіями зі свого відпочинку вдома. За його словами, у свій перший вихідний за місяць він справді насолоджується вільним часом.

Відповідним дописом Сергій традиційно поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Перший вихідний за місяць – це безцінно, кітики! Гріюсь біля вогню, фіксую повну готовність до Нового Року і підбиваю підсумки старого. Добраніч! Хай завтра у вас усіх буде вдалий день!", – зазначив Притула у публікації вчора, 27 грудня.

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У дописі він також розмістив декілька фотографій з його маєтку, який розташований у Києві.

Однак підписники Сергія Притули вже встигли обговорити наявність його елітного будинку (або ж квартири), на що у Сергія була своя відповідь.

Теги: LifeStyle Сергій Притула Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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