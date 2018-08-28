Сергій Притула привітав тернополян з Днем міста: промовисте відео

Сьогодні місто Тернопіль в свято Успіння Пресвятої Богородиці відзначає День міста. Український телеведучий Сергій Притула з такої нагоди вирішив привітати своїх земляків у зворушливому відеоролику.

На своїй сторінці у Facebook український шоумен та волонтер розмістив коротке відео, в якому їде за кермом автомобіля і щиро співає про місто Тернопіль. Шанувальники відзначили талант Сергія і подякували за теплі привітання.

Читайте також: Успіння Пресвятої Богородиці 2018: традиції та прикмети українців

Файне місто Тернопіль! З Днем міста! Місту – процвітання, людям – веселої забави! З повагою, тернопільський "Сірий",

– додав у своєму відеоролику Сергій Притула.

У підписі до відео він також додав, що Тернопіль "завжди у його серці" і що він дякує "за 8 років драйву, любов і сценічне псевдо".

Варто додати, що ведучий Сергій Притула є уродженцем Тернопільської області, а саме – міста Збаража. У 1998 році він вступив до Тернопільської академії народного господарства, де не лише відзначився успіхами в навчанні, а й паралельно займався художньою самодіяльністю. Згодом став ведучим ефіру "Радіо Тернопіль 106.1 FM" під псевдонімом "Сірий". Через кілька років він займав посаду студентського декана свого ВНЗ і паралельно гастролював Україною з командами КВК. У 2005 році змінив роботу і переїхав у Київ.

Але у своїх телеефірах Сергій Притула часто згадує про своє рідне місто Збараж та містечко Вишнівець, які пов'язані з його дитинством. Ведучий часто приїжджає з сім'ю до рідного дому та публікує миловидні світлини у соцмережах.