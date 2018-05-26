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Сергій Притула відкрив реалії своїх гастролей: несподіване зізнання

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Сергій Притула про реалії гастрольного життя
Сергій Притула про реалії гастрольного життя / Фото із соцмереж

Багато людей уявляють гастролі артистів, як поєднання розкоші та смаколиків. Однак Сергій Притула вирішив розвінчати всі міфи та розповісти, як насправді минають його тури з акторами "Вар'яти-шоу".

Несподіване зізнання з'явилось на Facebook-сторінці ведучого. 

Причиною для "сповіді" Сергія Притули стали коментарі прихильників, які щоразу запитують, чому гумористичне шоу можна побачити у мегаполісах, а маленькі містечка України залишаються поза увагою артистів. На такі коментарі ведучий вирішив публічно відреагувати та розповісти всю правду про їхні поїздки. 

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"Я кожного разу хочу таку людину посадити в наш бус і щоб вона поїздила з нами по тих "мегаполісах", по яких ми всі ці роки викатуємо. Там, де часом немає жодної працюючої розетки в гримерці, там, де в принципі поняття гримерки відсутнє, там, де на початку концерту виникають непорозуміння, бо люди, які придбали квитки не можуть сісти на свої місця, бо вони поломані, а винний у цьому звісно ж не організатор чи директор будинку культури, а Притула на сцені", – розповів артист. 

Окрім цього, Сергій Притула зізнався, що часом виникають непорозуміння з прихильниками, які навідуються для фотосесії перед виступом артистів. 

Часом буває так, що в твою гримерку, де ти перевдягаєшся перед виступом, просто заходять якісь люди, яким треба сфотографуватись вже і зараз. Ти в трусах, а їм треба вже. І ти питаєш в організатора, мовляв, що сторонні люди в нашій гримерці забули? А він спокійно відповідає: "Та то ж свої",
– кумедно згадав Сергій Притула. 

До відвертого допису в соціальній мережі шоумен додав знімки, де показав "бекстейдж в одному з міст". На знімках – обдерті фасади будівлі, заготівля дров на зиму та далеко не зіркові умови. "Лакшері де люкс, віайпі роял спа! Нема біди, веселимось!", – додав з гумором Сергій Притула. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Сергій Притула
Джерело: 24 Канал
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