Сергій Притула вперше показав обличчя своєї доньки: чарівне фото

Популярний телеведучий та учасник "Вар'яти-шоу" Сергій Притула вперше показав, як виглядає його маленька донька Соломія. Знімком шоумен поділився на сторінці у Facebook.

Сьогодні, 29 серпня, Сергій Притула святкує 3 річницю шлюбу з чарівною дружиною Катериною. У знаковий день шоумен опублікував зворушливий допис, в якому розповів про свої щасливі стосунки.

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"Нашій сім'ї сьогодні виповнилось 3 роки! Цей день ми прожили святково! До останньої хвилини! Люблю тебе, Катруся! Все, що ми з тобою робимо разом, мені дуже подобається: Соломійка, телеверсія "Вар'яти-шоу", свята, будні, подорожі! З тобою навіть сваритися – одне задоволення. Радий бути твоєю половинкою!" – написав Сергій Притула.

До зворушливого допису шоумен додав чарівне фото своєї сім'ї. На знімку Сергій Притула вперше показав, як виглядає його маленька донечка Соломія.

До слова, Сергій Притула вдруге одружився у 2015 році. Від попереднього шлюбу телеведучий має 10-річного сина Дмитра.