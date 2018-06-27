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Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Сергій Ребров буде проходити стажування в "Баварії"

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Ребров поїде в Баварію
Ребров поїде в Баварію

Екс-тренер "Динамо" та "Аль-Ахлі" Сергій Ребров збирається подивитися роботу нового головного тренера "Баварії" Ніко Ковача.

Ребров зазначив, що хоче попрацювати з командою, яка ставить перед собою максимальні завдання. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню "Команда №1".

"Збираюся в гості до Ніко Ковача в "Баварію". Ми з ним давно знайомі, були разом на стажуванні у Юргена Клоппа в Дортмунді. Поїду, подивлюся, як організований процес в такому клубі, як працює цей прекрасний фахівець, який багато чого домігся з "Айнтрахтом" і в такому молодому віці прийняв кращу команду Німеччини", – сказав фахівець.

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Раніше Сергій Ребров тренував київське "Динамо", з яким двічі виграв чемпіонат України і Кубок України. Останнім місцем роботи фахівця був "Аль-Ахлі", який він залишив у квітні поточного року. Команда під керівництвом Реброва в минулому сезоні посіла друге місце в чемпіонаті Саудівської Аравії і вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів АФК.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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