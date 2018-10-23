Сергій Ребров хоче запросити екс-гравця "Динамо" у свій клуб

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров хоче запросити до себе в команду півзахисника "Зорі" Ігоря Харатіна.

Харатін та Ребров вже зустрічались, коли перший виступав за київський клуб, а другий був головним тренером "біло-синіх", повідомляє FootballHub.

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За нашою інформацією, Сергій Ребров має намір запросити до Ференцвароша гравця @FCZoryaOfficial Ігоря Харатіна pic.twitter.com/nwnOBrvuIo — FootballHub (@FootballHub_Ua) 23 октября 2018 г.

У той же час, про наявність якихось переговорів між клубами про трансфер футболіста джерело не говорить. Зазначимо, що 23-річний півзахисник "Зорі" Ігор Харатін став гравцем луганського клубу влітку 2016 року і підписав контракт до 2020-го.

Минулого літа склад "Ференцвароша" поповнив український вінгер Іван Петряк, який провів 13 ігор і забив 4 м'ячі.

"Ференцварош" очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини під керівництвом Реброва, маючи в активі 24 очки після 11 турів. Наступний матч чинний чемпіон зіграє проти "Дьошдьєра" 27 жовтня.

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