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Сергій Ребров може очолити польську "Легію"

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Колишній наставник київського футбольного клубу "Динамо" Сергій Ребров розглядається на посаду головного тренера польської "Легії".

Екс-тренер київського "Динамо" може продовжити кар’єру у варшавській "Легії". Чинний чемпіон Екстракляси провалив старт сезону.

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У польській першості "Легія" лише сьома, а у кваліфікації Ліги чемпіонів команда пропустила далі словацький "Спартак". То ж у керівництві клуба вирішили припинити співпрацю із керманичем Деяном Клафуричем. Одним із кандидатів на зміну наставника бачать Сергія Реброва.

Про це повідомив польський журналіст Петро Козьмінський.

За моєю інформацією, здається, що в контексті "Легії" з'явилося ім'я відомого українського колись великого гравця і протягом кількох років тренера Сергія Реброва,
– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що останнім клубом українського тренера був аравійський Аль Ахлі, з яким Ребров у минулому сезоні став віце-чемпіоном країни.

Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 канал
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