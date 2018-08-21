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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сергій Ребров очолить новий клуб: подробиці

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Сергій Ребров очолить "Ференцварош"
Сергій Ребров очолить "Ференцварош"

Екс-тренер "Динамо" Сергій Ребров незабаром буде призначений на пост тренера угорського "Ференцвароша".

Про призначення екс-гравця збірної України буде оголошено 22 серпня, повідомляє угорський портал Nemzeti Sport.

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Також джерело повідомляє, що поки неясно, чи зможе клуб задовольнити фінансову складову угоди, з огляду на високу зарплату Реброва в інших командах. Томас Долль, який раніше обіймав посаду головного тренера "Ференцвароша", був звільнений 21 серпня.

Сергій Ребров – один із найуспішніших форвардів в історії України. Зробив собі ім'я в "Динамо", а потім підписав вигідний контракт з лондонським "Тоттенхемом". Також грав у Туреччині в складі "Фенербахче", казанському "Рубіні" і другом лондонському клубі – "Вест Хемі".

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Теги: Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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