Сергій Шнуров офіційно розлучився: фото
Російський музикант, лідер гурту "Ленинград" Сергій Шнуров офіційно розлучився з дружиною Матильдою.
Екс-дружина Шнурова поділилася фотографією свідоцтва про розірвання шлюбу. Проте після цього Матильда закрила свій Instagram і видалила старі пости.
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Сергій Шнуров офіційно розлучився з дружиною
"Розділення майна відбулося з взаємною згодою. Наш шлюб офіційно розірваний", – написала жінка і попросила всіх залишити її і її екс-чоловіка у спокої.
Сергій та Матильда уже екс-подружжя
Нагадаємо, Шнуров та Олена Мозгова (Матильда) заявили про розлучення весною 2018 року. Зіркова пара пробула в офіційному шлюбі майже 8 років. За словами музиканта, ініціатором розлучення стала саме дружина.