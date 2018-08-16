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Сергій Шнуров офіційно розлучився: фото

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Сергій Шнуров офіційно розлучився
Сергій Шнуров офіційно розлучився / Фото з Іnstagram

Російський музикант, лідер гурту "Ленинград" Сергій Шнуров офіційно розлучився з дружиною Матильдою.

Екс-дружина Шнурова поділилася фотографією свідоцтва про розірвання шлюбу. Проте після цього Матильда закрила свій Instagram і видалила старі пости.

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Сергій Шнуров офіційно розлучився з дружиною 

"Розділення майна відбулося з взаємною згодою. Наш шлюб офіційно розірваний", – написала жінка і попросила всіх залишити її і її екс-чоловіка у спокої.

Сергій та Матильда уже екс-подружжя

Нагадаємо, Шнуров та Олена Мозгова (Матильда) заявили про розлучення весною 2018 року. Зіркова пара пробула в офіційному шлюбі майже 8 років. За словами музиканта, ініціатором розлучення стала саме дружина.

Теги: Музика LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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