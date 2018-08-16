Сергій Шнуров офіційно розлучився: фото

Російський музикант, лідер гурту "Ленинград" Сергій Шнуров офіційно розлучився з дружиною Матильдою.

Екс-дружина Шнурова поділилася фотографією свідоцтва про розірвання шлюбу. Проте після цього Матильда закрила свій Instagram і видалила старі пости.

Читайте також: Сергій Шнуров зізнався, хто став ініціатором розлучення з Матильдою

Сергій Шнуров офіційно розлучився з дружиною

"Розділення майна відбулося з взаємною згодою. Наш шлюб офіційно розірваний", – написала жінка і попросила всіх залишити її і її екс-чоловіка у спокої.

Сергій та Матильда уже екс-подружжя

Нагадаємо, Шнуров та Олена Мозгова (Матильда) заявили про розлучення весною 2018 року. Зіркова пара пробула в офіційному шлюбі майже 8 років. За словами музиканта, ініціатором розлучення стала саме дружина.