Сергій Шнуров зізнався, хто став ініціатором розлучення з Матильдою

Скандальний російський виконавець та лідер гурту "Ленінград" розповів, що ініціатором розлучення з Оленою Мозговою (Матильдою) стала сама дружина.

Про це він розповів у російському виданні Esquire.

Подружжя Шнурова та Мозгової заявило про розлучення більше тижня тому. Зіркова пара пробула в офіційному шлюбі майже 8 років. Сергій поділився деталями розриву стосунків, наголосивши, що ініціатором розлучення стала саме дружина.

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"Марно клеїти чашку, якщо жінка задумала поцупити весь сервіз", – прокоментував розлучення Шнуров, де додав, що не намагався помиритися з коханою.

Хоч Шнуров і не розуміє, чому Матильда вирішила розірвати шлюб, але він вирішив поставитись до цього по-філософськи.

"Якщо страждати завжди, ти не зможеш користуватися тим аналітичним апаратом, який дозволяє робити щось дійсно якісне, класне і те, що чіпляє", – підкреслив співак Сергій.

Наразі подружжя перебуває на стадії розлучення, – за 8 років пара нажила чимале майно: чотири дорогих автівки, дві квартири, відкрила балетну школу та ресторан у Санкт-Петербурзі. Варто додати, що Олена Мозгова одружилась із Сергієм Шнуровим у 2010 році. Саме через неї співак покинув свою попередню дружину Світлану Костіцину. У подружжя не було спільних дітей.