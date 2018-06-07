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Сергій Шнуров зізнався, хто став ініціатором розлучення з Матильдою

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Сергій Шнуров і Олена Мозгова (Матильда)
Сергій Шнуров і Олена Мозгова (Матильда) / Instagram / @shnurovs

Скандальний російський виконавець та лідер гурту "Ленінград" розповів, що ініціатором розлучення з Оленою Мозговою (Матильдою) стала сама дружина.

Про це він розповів у російському виданні Esquire.

Подружжя Шнурова та Мозгової заявило про розлучення більше тижня тому. Зіркова пара пробула в офіційному шлюбі майже 8 років. Сергій поділився деталями розриву стосунків, наголосивши, що ініціатором розлучення стала саме дружина.

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"Марно клеїти чашку, якщо жінка задумала поцупити весь сервіз", – прокоментував розлучення Шнуров, де додав, що не намагався помиритися з коханою.

 

Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? Я рад тому, что ярко, сочно. Ошибки нет, я не учту. Мне есть,что вспомнить этой ночью. Я проебал свою мечту. Виновен? Или не виновен? Хотел, блядь, наебать судьбу? Любой баран местами овен. Нет. Я судьбу не наебу. Я есть - кто есть. И хоть ты тресни, Одень, помой и причеши. Придётся отвечать за песни, За пляски и раздрай души. Не сомневайтесь, я отвечу. То холодно, то горячо. Вот ночь прошла и сразу вечер. Мне жизнь выкатывает счёт.

Допис, поширений Shnurov Sergey (@shnurovs)

 

Хоч Шнуров і не розуміє, чому Матильда вирішила розірвати шлюб, але він вирішив поставитись до цього по-філософськи.

"Якщо страждати завжди, ти не зможеш користуватися тим аналітичним апаратом, який дозволяє робити щось дійсно якісне, класне і те, що чіпляє", – підкреслив співак Сергій.

Наразі подружжя перебуває на стадії розлучення, – за 8 років пара нажила чимале майно: чотири дорогих автівки, дві квартири, відкрила балетну школу та ресторан у Санкт-Петербурзі. Варто додати, що Олена Мозгова одружилась із Сергієм Шнуровим у 2010 році. Саме через неї співак покинув свою попередню дружину Світлану Костіцину. У подружжя не було спільних дітей.

Теги: Музика Новини Росії LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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