Сергій Сидорчук провів зустріч із уболівальниками: відео

Хавбек збірної України та київського Динамо Сергій Сидорчук на зустрічі з уболівальниками влаштував автограф-сесію та презентував подарунки.

Гравець подарував футболку фанату за найкраще запитання.

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Сам же Сергій Сидорчук розповів, що також у певні моменти залишається дитиною.

Покупки в торгових центрах– це болюче питання, коли заходжу то обв'язково повинен щось купити, наприклад щось з електроніки,

– розповів півзахисник "Динамо" і збірної України Сергій Сидорчук.

Однак зараз гравцеві немає часу ходити по магазинах, адже вже в суботу, 27 липня. "Динамо" завітає в гості до клубу "Львів" у другому турі чемпіонату України.

Нагдаємо, 27 липня, відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, на якому вирішувалася доля дискваліфікації Ісмаїлі за удар ліктем захисника Микити Бурди в матчі за Суперкубок України проти "Динамо" (0:1).