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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Сергій Сидорчук знову у грі: Шевченко довикликав його до табору збірної

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Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук повернувся на поле після травми у грі поєдинку проти "Шахтаря". І цей факт не оминув увагою головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко після поєдинку грандів довикликав Сидорчука до табору команди на найближчі товариські матчі.

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Півзахисник динамівців Сергій Сидорчук отримав виклик в збірну України і 23-го травня приєднається до головної команди та матиме змогу допомогти партнерам у протистояннях з Марокко та Албанією. 

Сергій Сидорчук
Сергій Сидорчук отримав травму від суперника-француза в матчі проти "Генгама"

Як відомо, Сидорчук ще у жовтні травмував коліно у поєдинку проти Янг Бойз і перебував поза грою впродовж семи останніх місяців. 

Теги: Новини спорту Андрій Шевченко
Джерело: 24 Канал
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