Сергій Сидорчук знову у грі: Шевченко довикликав його до табору збірної

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук повернувся на поле після травми у грі поєдинку проти "Шахтаря". І цей факт не оминув увагою головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко після поєдинку грандів довикликав Сидорчука до табору команди на найближчі товариські матчі.

Читайте також: Андрій Шевченко назвав найбільш пам'ятний фінал Кубка України

Півзахисник динамівців Сергій Сидорчук отримав виклик в збірну України і 23-го травня приєднається до головної команди та матиме змогу допомогти партнерам у протистояннях з Марокко та Албанією.



Сергій Сидорчук отримав травму від суперника-француза в матчі проти "Генгама"

Як відомо, Сидорчук ще у жовтні травмував коліно у поєдинку проти Янг Бойз і перебував поза грою впродовж семи останніх місяців.