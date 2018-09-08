Сергій Стаховський переміг у парному розряді на турнірі у Франції
Українець Сергій Стаховський разом з австралійцем Меттом Рідом стали переможцями парного турніру серії ATP Challenger у французькому Кассисі – 6:2, 6:3.
Тенісисти провели на корті 53 хвилини. За цей час Стаховський і його партнер виграли три гейми на прийомі, не віддавши при цьому опонентам жодного гейму на своїх подачах.
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На наступному тижні Стаховський візьме участь в матчі Кубка Девіса проти Португалії.
Нагадаємо, Сергій Стаховський зізнався, що хоче виступити на Олімпійських іграх-2020. Тенісистові зараз 32 роки, і він поки не збирається "зачохлити ракетку".
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Джерело: 24 Канал
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