Сергій Стаховський переміг у парному розряді на турнірі у Франції

Українець Сергій Стаховський разом з австралійцем Меттом Рідом стали переможцями парного турніру серії ATP Challenger у французькому Кассисі – 6:2, 6:3.

Тенісисти провели на корті 53 хвилини. За цей час Стаховський і його партнер виграли три гейми на прийомі, не віддавши при цьому опонентам жодного гейму на своїх подачах.

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На наступному тижні Стаховський візьме участь в матчі Кубка Девіса проти Португалії.

Нагадаємо, Сергій Стаховський зізнався, що хоче виступити на Олімпійських іграх-2020. Тенісистові зараз 32 роки, і він поки не збирається "зачохлити ракетку".

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