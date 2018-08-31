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Сергій Стаховський поділився планами на майбутнє: перемога на Grand Slam та участь в Олімпіаді

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / УНІАН

Український тенісист Сергій Стаховський поки не планує закінчувати кар’єру. 32-річний тенісист має плани і надалі виступати, і серед цілей – участь в Олімпіаді 2020 року в Японії.

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Поки ж першочерговим завданням 32-річний тенісист поставив відновитися від хвороби. А також потрапити в топ-100 світового рейтингу (зараз він на 132-ій позиції). Про це він розповів в коментарі UA|TV.

"На початку року після Кубка Девіса, в якому програли шведам, я сильно захворів і після цього ніяк не міг знайти себе. Уже було досить важко. Я сказав: або я зможу певну кількість часу на день якісно тренуватися, або можна закінчувати, бо це не має сенсу так, на півставки, умовно кажучи. Ну, подивимося, куди мене це приведе в кінці сезону. Я собі дав слово до 30 листопада виконувати поставлені міні-цілі, тож чекаю, чим це закінчиться", – розповів Стаховський.

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Теги: Новини спорту Теніс Сергій Стаховський
Джерело: 24 Канал
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