17:53
2 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
14°C 10°C
  • вівторок
    19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос
Вєсті.UA
09:01, 1 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Сергій Стаховський у важкому матчі вдало стартував на Wimbledon

21 Читать новость на русском
Сергій Стаховський
Сергій Стаховський

Сергій Стаховський, який виявився єдиним українцем в основній сітці турніру Wimbledon завдяки wild card, провів доволі важкий перший матч на турнірі.

Суперником українця став перша ракетка Португалії Жуан Соуза (45-ий номер рейтингу ATP). А для того, щоб виявити сильнішого у цьому матчі, тенісисткам знадобилося всі п'ять сетів та три години і 30 хвилин.

Читайте також: "Летючий" Стаховський похвалився ефектною перемогою напередодні старту на Wimbledon

Почали тенісисти з того, що у перших чотирьох геймах кожен взяв по дві свої подачі. У п'ятому геймі на подачі Стаховського Соуза двічі міг реалізовувати брейк-пойнт, однак українець зумів відігратися. А заодно забрати наступну подачу суперника. Завдяки цьому йому вдалося виграти перший сет.

Другий сет теж виграв українець. після рахунку 2:3 на користь португальця, чотири гейми поспіль виграв Стаховський.

Дещо вирівняв гру Соуза уже в третьому сеті. Хоча справа могла дійти і до тай-брейку. Однак за рахунку 5:5 Стаховський програв свою подачу, і португалець зумів згодом виграти сет.

Читайте також: Українські тенісисти на Wimbledon дізналися імена суперників

У четвертому сеті Соуза цілковито розбив Стаховського. Після того, як українець виграв перший гейм, наступні шість поспіль виграв португалець, тим самим зрівнявши рахунок за сетами.

Все вирішувалося у п'ятому сеті. Вирішальним став третій гейм на подачі португальця. Стаховський взяв її "в суху". Згодом у дев'ятому геймі він міг закінчити матч, знову взявши подачу суперника, але Соуза не дав йому реалізувати матч-пойнт. Гру Стаховський виграв вже й наступному геймі на своїй подачі.

Сергій Стаховський – Жуан Соуза 3:2 (6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4)

Наступним суперником українця стане 13-та ракетка світу Сем Куеррі. Матч запланований на середу, 4 липня.

Нагадаємо, окрім Сергія Стаховського, у Wimbledon також мав прийняти участь Олександр Долгополов, але він знявся з турніру.

Теги: Новини спорту Сергій Стаховський Теніс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як швидко приготувати смачну їжу
сьогодні, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук