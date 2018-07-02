Сергій Стаховський у важкому матчі вдало стартував на Wimbledon

Сергій Стаховський, який виявився єдиним українцем в основній сітці турніру Wimbledon завдяки wild card, провів доволі важкий перший матч на турнірі.

Суперником українця став перша ракетка Португалії Жуан Соуза (45-ий номер рейтингу ATP). А для того, щоб виявити сильнішого у цьому матчі, тенісисткам знадобилося всі п'ять сетів та три години і 30 хвилин.

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Почали тенісисти з того, що у перших чотирьох геймах кожен взяв по дві свої подачі. У п'ятому геймі на подачі Стаховського Соуза двічі міг реалізовувати брейк-пойнт, однак українець зумів відігратися. А заодно забрати наступну подачу суперника. Завдяки цьому йому вдалося виграти перший сет.

Другий сет теж виграв українець. після рахунку 2:3 на користь португальця, чотири гейми поспіль виграв Стаховський.

Дещо вирівняв гру Соуза уже в третьому сеті. Хоча справа могла дійти і до тай-брейку. Однак за рахунку 5:5 Стаховський програв свою подачу, і португалець зумів згодом виграти сет.

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У четвертому сеті Соуза цілковито розбив Стаховського. Після того, як українець виграв перший гейм, наступні шість поспіль виграв португалець, тим самим зрівнявши рахунок за сетами.

Все вирішувалося у п'ятому сеті. Вирішальним став третій гейм на подачі португальця. Стаховський взяв її "в суху". Згодом у дев'ятому геймі він міг закінчити матч, знову взявши подачу суперника, але Соуза не дав йому реалізувати матч-пойнт. Гру Стаховський виграв вже й наступному геймі на своїй подачі.

Сергій Стаховський – Жуан Соуза 3:2 (6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4)

Наступним суперником українця стане 13-та ракетка світу Сем Куеррі. Матч запланований на середу, 4 липня.

Нагадаємо, окрім Сергія Стаховського, у Wimbledon також мав прийняти участь Олександр Долгополов, але він знявся з турніру.