Сергій та Сніжана Бабкіни з'являться в прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2018"

Одна з найзворушливіших подружніх пар українського шоу-бізнесу Сергій та Сніжана Бабкіни повернуться на шоу "Танці з зірками". Однак пара не вийде на паркет, а стане ведучими.

Сергій та Сніжана Бабкіни візьмуть участь у зйомках нового сезону популярного шоу "Танці з зірками 2018". Саме вони зустрічатимуть учасників проекту після їхнього виступу на паркеті та очікуватимуть результати голосування суддів.

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Зіркові гості стануть третіми за рахунком ведучими, які складають компанію Юрію Горбунову. Так, у першому прямому ефірі на проекті з'явились Тіна Кароль та Дзідзьо, а вже 2 вересня після виступу учасників проекту зустрічав кумедний актор Юрій Ткач.

Окрім цього, організатори "Танці з зірками 2018" зробили анонс щодо тематики наступного випуску: знаменитості будуть танцювати "50 відтінків любові". Ймовірно, прямий ефір шоу буде гарячим, адже учасники вже опублікували фрагменти своїх репетицій.