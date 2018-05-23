Сергій Токарєв і Рустам Гільфанов виграли суд і отримали доказ по справі про банкрутство

8 травня Нідерландський арбітражний інститут (NAI) Роттердама ухвалив відхилити вимоги до Сергія Токарєва і Рустама Гільфанова, які пред'являються їх колишніми партнерами по бізнесу.

Предметом розгляду стала компанія Level Up, пише видання "Без Табу".

На момент подачі позову розробник ігор Level Up був швидко зростаючою компанію, штат якої налічував понад 200 осіб. Роком раніше фірма стала спірним активом при укладанні угоди про розподіл бізнесу. Тоді він переходив під управління власникам Lucky Labs, акціонерам Playson і GGS, Токарєву і Гільфанову в обмін на виплату 75% від виручки за 2014 рік колишнім співвласникам. В обумовлений договором момент виплати не надійшли, що стало підставою для судових розглядів. Фактично компанія Level Up повинна була змінити власників за закономірним і прогнозованим рішенням суду, але замість цього 21 квітня 2015 року вона припинила своє існування поки судовий процес тільки набирав обертів.

Здавалося б, що відповідачам вдалося відкрутитися від свідомо програшної справи: у разі задоволення позову позивачі отримали б не просто закриту, а вже забуту всіма компанію-банкрута. Але справа набула несподіваного обороту: замість вердикту, на який розраховували шахраї Токарєв і Гільфанов, або як мінімум подальшої судової тяганини, вони отримують перемогу в NAI, що підтверджує, що фірма, яку вони свідомо довели до банкрутства і раніше належить їм, а отже невдалим ділкам тепер належить відповідати за всіма зобов'язаннями, викликаними шахрайством!

Варто відзначити, що в 2016 році Рустам Гільфанов і Сергій Токарєв потрапили до списку санкцій в Україні. Тепер, очевидно, в Європі вони поповнять вже новий список – список небажаних бізнес-партнерів.