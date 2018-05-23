13:48
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Головні новини
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Сергій Токарєв і Рустам Гільфанов виграли суд і отримали доказ по справі про банкрутство

92 Читать новость на русском
Компанія Level Up
Компанія Level Up

8 травня Нідерландський арбітражний інститут (NAI) Роттердама ухвалив відхилити вимоги до Сергія Токарєва і Рустама Гільфанова, які пред'являються їх колишніми партнерами по бізнесу.

Предметом розгляду стала компанія Level Up, пише видання "Без Табу".

На момент подачі позову розробник ігор Level Up був швидко зростаючою компанію, штат якої налічував понад 200 осіб. Роком раніше фірма стала спірним активом при укладанні угоди про розподіл бізнесу. Тоді він переходив під управління власникам Lucky Labs, акціонерам Playson і GGS, Токарєву і Гільфанову в обмін на виплату 75% від виручки за 2014 рік колишнім співвласникам. В обумовлений договором момент виплати не надійшли, що стало підставою для судових розглядів. Фактично компанія Level Up повинна була змінити власників за закономірним і прогнозованим рішенням суду, але замість цього 21 квітня 2015 року вона припинила своє існування поки судовий процес тільки набирав обертів.

Здавалося б, що відповідачам вдалося відкрутитися від свідомо програшної справи: у разі задоволення позову позивачі отримали б не просто закриту, а вже забуту всіма компанію-банкрута. Але справа набула несподіваного обороту: замість вердикту, на який розраховували шахраї Токарєв і Гільфанов, або як мінімум подальшої судової тяганини, вони отримують перемогу в NAI, що підтверджує, що фірма, яку вони свідомо довели до банкрутства і раніше належить їм, а отже невдалим ділкам тепер належить відповідати за всіма зобов'язаннями, викликаними шахрайством!

Варто відзначити, що в 2016 році Рустам Гільфанов і Сергій Токарєв потрапили до списку санкцій в Україні. Тепер, очевидно, в Європі вони поповнять вже новий список список небажаних бізнес-партнерів.

Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук