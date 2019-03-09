Сергій Жадан і Майкл Щур зачитали вірші Шевченка під електронну музику: круте відео

До 205-ого дня народження українського генія Тараса Шевченка відомі митці та представники ЗМІ, серед яких письменник Сергій Жадан та журналіст Майкл Щур, прочитали поезію Кобзаря під електронну музику.

Учасники проекту "Кобзатроніка" обрали улюблений вірш Шевченка й зачитали його під супровід представників української електронної сцени – Максима Сікаленка, Original Dizzy та Alex Dubdelight – наживо, повідомили на UA:Перший.

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На сміливий задум організаторів, очевидно, надихнула контроверсійна серія робіт київського ілюстратора Олександра Грехова "Квантовий стрибок Шевченка". Деякі роботи навіть з'явились у відео.

Жадан і Щур читають вірші Шевченка під електронну музику: дивіться відео

Нині досупний лише ролик. Проте 9 березня суспільний мовник покаже цілий концерт. Серед іншого, глядачі почують вірші Кобзаря у виконанні режисера та актора Ахтема Сеітаблаєва, письменників Сергія Жадана й Любка Дереша, літераторки Катерини Бабкіної, співачок дуету "ТЕЛЬНЮК: сестри", шеф-редакторки L’Officiel Марії Миготиної, журналіста Богдана Кутєпова, засновника освітнього ресурсу PLATFOR.ma Юрія Марченка, голови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка та ресторатора Дмитра Борисова.

До речі, у матеріалі 24 каналу ми коротко і доступно пояснюємо, чому "Квантовий стрибок Шевченка" не ображає ні самого Шевченка, ні українців.