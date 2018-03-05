Сергій Жадан влаштовує великий поетичний вечір
9 березня відбудеться великий авторський поетичний вечір Сергія Жадана "Тютюнові фабрики". Зустріч почнеться о 20.00 у Києві в Центрі культури та мистецтв КПІ.
Під час поетичного вечора учасники почують вірші з нової книги Сергія Жадана, яка вийде восени цього року, а також вірші з усіх попередніх книжок та вибрані переклади з мов народів світу.
Читайте роман Сергія Жадана "Інтернат" частина 1 / частина 2 / частина 3 / частина 4
Ціна квитків: 100-220 грн, їх можна купити за посиланням.
Уривок останнього вірша зі збірки "Антена", яка вийде восени 2018 року:
У нас лише й радості в цьому світі –
спів зраджених оперних тенорів,
з пораненими серцями,
наче з гнилими апельсинами.
У нас лише обов’язку –
ділитися головним:
нашим голосом,
нашою чутливістю.
Тому хай буде ще одна весна.
Хай нам буде незручно за наш оптимізм.
Хай стебла очерету,
ніби антени,
вихоплюють із повітря найважливіше –
ритм і прощення,
хай ростуть,
хай ловлять
симфонічну музику
березня.