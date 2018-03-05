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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сергій Жадан влаштовує великий поетичний вечір

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Сергія Жадана
Сергія Жадана / Прес-служба

9 березня відбудеться великий авторський поетичний вечір Сергія Жадана "Тютюнові фабрики". Зустріч почнеться о 20.00 у Києві в Центрі культури та мистецтв КПІ.

Під час поетичного вечора учасники почують вірші з нової книги Сергія Жадана, яка вийде восени цього року, а також вірші з усіх попередніх книжок та вибрані переклади з мов народів світу.

Читайте роман Сергія Жадана "Інтернат" частина 1 / частина 2 / частина 3 / частина 4

Ціна квитків: 100-220 грн, їх можна купити за посиланням.

Уривок останнього вірша зі збірки "Антена", яка вийде восени 2018 року:

У нас лише й радості в цьому світі –

спів зраджених оперних тенорів,

з пораненими серцями,

наче з гнилими апельсинами.

У нас лише обов’язку –

ділитися головним:

нашим голосом,

нашою чутливістю.

Тому хай буде ще одна весна.

Хай нам буде незручно за наш оптимізм.

Хай стебла очерету,

ніби антени,

вихоплюють із повітря найважливіше –

ритм і прощення,

хай ростуть,

хай ловлять

симфонічну музику

березня.

Теги: Новини України LifeStyle Література Сергій Жадан Афіша
Джерело: 24 Канал
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