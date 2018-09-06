Сергія Гусовського та ще трьох депутатів Київради виключили з членів "Об'єднання "Самопоміч"

Виконавчий комітет Політичної Партії "Об’єднання "Самопоміч" прийняв рішення про виключення депутатів Київської міської ради Сергія Гусовського, Олексія Руденка, Сергія Харчука та Вадима Васильчука з членів партії за завдання значної шкоді репутації політичної сили.

Ці депутати підтримали рішення КМР щодо виділення родичам їхнього колеги Романа Марченка земельних ділянок у місті Києві, які попередньо були незаконно ним же захоплені.

Незважаючи на численні зауваження з боку громади та політради партії, Роман Марченко використовував свій депутатський мандат для реалізації ймовірно корупційних схем із земельними ділянками у Києві.

У свою чергу, частина депутатів фракції на чолі з Сергієм Гусовським тривалий час не вживали жодних дій та заходів для запобігання таким голосуванням та недопущення шкоди для репутації партії.

У керівництві "Самопомочі" наголошують, що усі виявлені документи щодо ймовірних корупційних схем депутата Марченка передадуть до НАЗК, НАБУ та інших органів правопорядку.

"Якщо людина використовує свій статус і посаду для того, щоб здобувати персональну вигоду – отримувати комунальну землю для себе і своєї родини, якщо людина через схеми отримує 14 ділянок у власне користування, – все це свідчить про недоброчесність і недобросовісність цієї людини. Якщо депутати фракції це покривають, то це підтверджує і їхню недоброчесність також. Для "Самопомочі" доброчесність була, є і залишається основою цінністю нашої політичної сили. Тому не було, не має і не буде у нас місця для людей, які беруть участь або покривають корупцію", – наголосила голова Київської міської партійної організації "Об'єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд.

Також Виконавчий комітет Партії прийняв рішення про ініціювання процедури відкликання за народною ініціативою депутата Романа Марченка.