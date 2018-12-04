Сергію Бубці 55: біографія відомого українця та "вічний рекорд"

Найтитулованіший український спортсмен Сергій Бубка народився 4 грудня 1963 року в Луганську. Сьогодні у нього ювілей – 55 років. Про феноменальні перемоги та невдачі, а також про славнозвісний рекорд олімпійця читайте у статті 24 каналу.

Сергій є шестиразовим чемпіоном світу у стрибках із жердиною, переможцем безлічі змагань, організованих Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій, національним та європейським чемпіоном.

Читайте також: Збірна України з легкої атлетики повернулася після чемпіонату Європи-2018

Як розпочалась спортивна кар'єра

Друг Сергія привів його на тренування зі стрибків з жердиною, і той захопився цим видом спорту, а тренер Віталій Петров побачив у Бубці талант. У 1978 році переїжджає в Донецьк разом з тренером. У 1983 році завоював перше золото на чемпіонаті світу в Гельсінкі і став заслуженим майстром спорту. У 1984 році встановлює свій перший світовий рекорд – у Братиславі стрибає на висоту 585 див. а у липні 1985 року в Парижі йому підкорилась висота у 6 метрів.

До найголовніших досягнень варто зарахувати:

Олімпійський чемпіон 1988 рік (Сеул)

Чемпіон світу 1983 рік (Гельсінкі), 1987 рік (Рим), 1991 рік (Токіо), 1993 рік (Штутгарт), 1995 рік (Ґетеборг), 1997 рік (Афіни)

Чемпіон світу у приміщенні 1985 рік (Париж), 1987 рік (Індіанаполіс), 1991 рік (Севілья), 1995 рік (Барселона)

Переможець змагань на Кубку світу 1985 року, чемпіон Європи 1986 року

Переможець змагань на Кубку Європи 1985 рік

Чемпіон Європи в приміщенні 1985 рік

Переможець гран-прі IAAF у стрибках з жердиною, переможець гран-прі IAAF серед усіх видів 1991 рік, 1993 рік

Чемпіон СРСР 1984 рік

Сергій Бубка завоював 35 світових рекордів. Його рекорди 6 метрів 15 сантиметрів у закритих приміщеннях і 6 метрів 14 сантиметрів у відкритому секторі. Сергій Бубка першим в історії стрибків з жердиною подолав шестиметрову висоту, тому це досягнення жартівливо називали "вічним рекордом".



Рекорд Сергія Бубки до 2014 року вважався недосяжним

Тому що у 2014 році у Донецьку на легкоатлетичному турнірі француз Рено Лавіллені "перестрибнув" рекорд Бубки на 1 сантиметр .

Читайте також: Француз побив "вічний" рекорд Сергія Бубки

Невдачі на Олімпійських Іграх

А всього за свою спортивну кар'єру вище шести метрів він перелітав 44 рази. Сергій Бубка занесений до Книги рекордів Гіннеса як володар найбільшої кількості світових досягнень. Проте Сергію Бубці не щастило на Олімпійських іграх. Він чотири рази брав участь в Іграх, але золото завоював лише один раз. Цей факт його кар'єри назвали "олімпійським прокляттям".

Пам'ятник ще за життя

Мало хто удостоювався пам'ятника за життя, але Сергій Бубка своїми перемогами цього заслужив. У центрі Донецька в 1999 році встановили бронзовий пам'ятник Сергію Назаровичу. Скульптура спортсмена з жердиною, який готується до стрибка, знаходиться на постаменті символічної висоти – 6,15 метри.



У центрі Донецька встановлено пам'ятник легендарному легкоатлетові

Діяльність Сергія Бубки сьогодні

Після завершення спортивної кар'єри він став віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) і проводить успішну діяльнісь з розвитку легкої атлетики в Україні. Також варто зазначити, що на сьогодні Сергій Бубка очолює Національний олімпійський комітет України.