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      Сергію Стаховському пощастило потрапити у кваліфікацію турніру в Катарі

      22 Читать новость на русском
      Сергій Стаховський
      Сергій Стаховський

      Українець Сергій Стаховський потрапив у список учасників відбіркового етапу на змаганнях ATP Tour 250 в Катарі.

      Заявлені в кваліфікаційній сітці "Qatar ExxonMobil Open" канадець Вашек Поспішил і аргентинець Гвідо Андреоцці вибули зі списку, звільнивши місця для двох інших гравців – німця Маттіаса Бахінгера і українця Сергія Стаховського, повідомляє btu.org.ua.

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      Стаховський за підсумками сезону займає 135-е місце в рейтингу. 32-річний українець вперше виступив на кортах АТР в Досі ще в 2005 році, а свій кращий результат показав в 2009 році, коли дійшов до чвертьфіналу.

      Змагання в Катарі стартують 31 грудня. У кваліфікації також заявлені Андрій Рубльов (Росія), Максиміліан Мартерер (Німеччина), Мірза Базіч (Боснія і Герцеговина), Філіп Країновіч (Сербія) та інші.

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      Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський
      Джерело: 24 Канал
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