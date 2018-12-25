Сергію Стаховському пощастило потрапити у кваліфікацію турніру в Катарі

Українець Сергій Стаховський потрапив у список учасників відбіркового етапу на змаганнях ATP Tour 250 в Катарі.

Заявлені в кваліфікаційній сітці "Qatar ExxonMobil Open" канадець Вашек Поспішил і аргентинець Гвідо Андреоцці вибули зі списку, звільнивши місця для двох інших гравців – німця Маттіаса Бахінгера і українця Сергія Стаховського, повідомляє btu.org.ua.

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Стаховський за підсумками сезону займає 135-е місце в рейтингу. 32-річний українець вперше виступив на кортах АТР в Досі ще в 2005 році, а свій кращий результат показав в 2009 році, коли дійшов до чвертьфіналу.

Змагання в Катарі стартують 31 грудня. У кваліфікації також заявлені Андрій Рубльов (Росія), Максиміліан Мартерер (Німеччина), Мірза Базіч (Боснія і Герцеговина), Філіп Країновіч (Сербія) та інші.

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