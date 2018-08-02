Серіал "Альф" повернеться на екрани
Студія Warner Bros. готується до перезапуску популярного серіалу "Альф", який вийшов ще у 1986 році.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на джерела.
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Зазначається, що над проектом працюють з травня, однак це ще рання стадія розробки. Хто стане сценаристом шоу, наразі невідомо, але компанія планує залучити авторів оригінального серіалу.
Події нового Альфа розгортатимуться у наш час та з новими героями.
Серіал "Альф" вперше вийшов на екрани у 1986 році та тривав чотири сезони. За сюжетом, прибулець Альф (від Alien Life Form – "іншопланетна форма життя") прибуває на Землю і поселяється в звичайної американської родини.
Дивіться епізод з серіалу "Альф":
Джерело: 24 Канал
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