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Серіал "Альф" повернеться на екрани

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Прибулець "Альф"
Прибулець "Альф" / Фото з відкритих джерел

Студія Warner Bros. готується до перезапуску популярного серіалу "Альф", який вийшов ще у 1986 році.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на джерела.

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Зазначається, що над проектом працюють з травня, однак це ще рання стадія розробки. Хто стане сценаристом шоу, наразі невідомо, але компанія планує залучити авторів оригінального серіалу.

Події нового Альфа розгортатимуться у наш час та з новими героями.

Серіал "Альф" вперше вийшов на екрани у 1986 році та тривав чотири сезони. За сюжетом, прибулець Альф (від Alien Life Form – "іншопланетна форма життя") прибуває на Землю і поселяється в звичайної американської родини.

Дивіться епізод з серіалу "Альф":

 

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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