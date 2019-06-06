Серіал "Чорнобиль" розкритикували за відсутність темношкірих акторів, проте такий ліквідатор є

Британська актриса та сценаристка Карла Мері обурилася в соцмережі, що в серіалі НВО "Чорнобиль" немає темношкірих акторів. Інші користувачі порадили Мері вчити історію та пояснювали, що темношкірий ліквідатор у Чорнобилі виглядав би недоречно.

Актриса зрештою обізвала всіх незгідних із нею расистами, видалила свій допис і закрила стрічку. Проте журналісти theБабель з’ясували, що одним із ліквідаторів аварії на ЧАЕС був темношкірий хлопець на імʼя Ігор Хиряк. Він народився в 1967 році, у 10-річному віці переїхав до Череповця Вологодської області Росії.

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За рік до чорнобильської катастрофи Ігоря призвали на строкову службу в армію. Він потрапив у 210-ту понтонно-мостову бригаду – це об'єднання інженерних військ України, яке базувалося в Києві. До складу бригади входила і частина №75110, де служив Ігор. Солдати цієї частини ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи з квітня 1986 до листопада 1990 року.



Ігор Хиряк з армійськими побратимами

26 квітня 1986 року генерал-полковник Осипов поставив частині завдання висунутися в район Чорнобиля і навести понтонний міст через Прип'ять, щоб потім евакуювати жителів. Беззбройний полк лише з протигазами приїхав на відстань близько 4и ілометрів від електростанції. У ніч на 2 травня навели міст.



Понтонний міст через Прип'ять

У тому ж році командир частини полковник Іван Язовських нагородив Хиряка подячною грамотою "за зразкове виконання обов'язку перед Батьківщиною".

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Грамота Ігоря Хиряка "за зразкове виконання обов'язку перед Батьківщиною"

Після служби Ігор повернувся в Череповець, де живе й досі. У 2016 році він виклав у мережу фото з Чорнобиля до 30-річчя трагедії.

Судячи з акаунта Ігоря в соцмережах, він любить брати участь в історичних реконструкціях. А в 2014 році знявся в російському фільмі "Закляття Велеса". Є в Ігоря і фото з окупованого Криму, датовані 2015 роком. Чоловік тоді відпочивав у селищі Чорноморське та відвідав Ялту.



Фото Ігоря Хиряка з відпочинку в окупованому Криму

Сьогодні Ігор виступає зі стендап-камеді командою Amsterdam, живе у приватному будинку, веде господарство. 21 квітня він виклав фот, де позує у своєму дворі з українським прапором.



Ігор Хиряк з українським прапором