03:10
6 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Страшна зброя Путіна. Відеогра з оголеним Сталіним
      Вєсті Кремля
      22:48, 5 червня
      Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму
      Вєсті.UA
      22:05, 5 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, 5 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Серіал "Чорнобиль" розкритикували за відсутність темношкірих акторів, проте такий ліквідатор є

      270 Читать новость на русском
      Ліквідатор аварії на ЧАЕС Ігор Хиряк
      Ліквідатор аварії на ЧАЕС Ігор Хиряк / Сторінка Ігоря Хиряка у "ВКонтакте"

      Британська актриса та сценаристка Карла Мері обурилася в соцмережі, що в серіалі НВО "Чорнобиль" немає темношкірих акторів. Інші користувачі порадили Мері вчити історію та пояснювали, що темношкірий ліквідатор у Чорнобилі виглядав би недоречно.

      Актриса зрештою обізвала всіх незгідних із нею расистами, видалила свій допис і закрила стрічку. Проте журналісти theБабель з’ясували, що одним із ліквідаторів аварії на ЧАЕС був темношкірий хлопець на імʼя Ігор Хиряк. Він народився в 1967 році, у 10-річному віці переїхав до Череповця Вологодської області Росії.

      Читайте також: Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO

      За рік до чорнобильської катастрофи Ігоря призвали на строкову службу в армію. Він потрапив у 210-ту понтонно-мостову бригаду – це об'єднання інженерних військ України, яке базувалося в Києві. До складу бригади входила і частина №75110, де служив Ігор. Солдати цієї частини ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи з квітня 1986 до листопада 1990 року.

      Ігор Хиряк аварія ЧАЕС Чорнобиль
      Ігор Хиряк з армійськими побратимами

      26 квітня 1986 року генерал-полковник Осипов поставив частині завдання висунутися в район Чорнобиля і навести понтонний міст через Прип'ять, щоб потім евакуювати жителів. Беззбройний полк лише з протигазами приїхав на відстань близько 4и ілометрів від електростанції. У ніч на 2 травня навели міст.

      Ігор Хиряк Чорнобиль аварія ЧАЕС ліквідація
      Понтонний міст через Прип'ять

      У тому ж році командир частини полковник Іван Язовських нагородив Хиряка подячною грамотою "за зразкове виконання обов'язку перед Батьківщиною".

      Читайте також: Який вигляд має Чорнобиль сьогодні: фото та відео

      Нагорода Ігор Хиряк
      Грамота Ігоря Хиряка "за зразкове виконання обов'язку перед Батьківщиною"

      Після служби Ігор повернувся в Череповець, де живе й досі. У 2016 році він виклав у мережу фото з Чорнобиля до 30-річчя трагедії.

      Судячи з акаунта Ігоря в соцмережах, він любить брати участь в історичних реконструкціях. А в 2014 році знявся в російському фільмі "Закляття Велеса". Є в Ігоря і фото з окупованого Криму, датовані 2015 роком. Чоловік тоді відпочивав у селищі Чорноморське та відвідав Ялту.

      Ігор Хиряк Крим
      Фото Ігоря Хиряка з відпочинку в окупованому Криму

      Сьогодні Ігор виступає зі стендап-камеді командою Amsterdam, живе у приватному будинку, веде господарство. 21 квітня він виклав фот, де позує у своєму дворі з українським прапором.

      Ігор Хиряк український прапор
      Ігор Хиряк з українським прапором

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      54636
      Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Кіно Чорнобиль Історія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      5 червня , 23:06 Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 26526
      Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі
      5 червня , 22:20 Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі
      2192
      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      5 червня , 22:00 Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      Повернись живим 521
      Зеленський у Брюсселі: заяви, домовленості та зустрічі президента – фото, відео
      5 червня , 21:05 Зеленський у Брюсселі: заяви, домовленості та зустрічі президента – фото, відео
      Наталя Боднар 2047
      Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      5 червня , 21:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      1004
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук