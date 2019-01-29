Серіал допоміг чоловіку врятувати життя

21-річний Крос Скотт з Арізони врятував жінку, яка втратила свідомість в автівці, завдяки епізоду комедійного серіалу "Офіс".

Скотт розповів, що помітив автомібіль, який повільно рухається, за кермом якого була жінка без свідомості. Щоб зупинити машину, хлопець поклав під передні колеса кругляк. Про це повідомляє TJ.

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До машини підбігли ще двоє жінок і викликали службу порятунку. Скотт розбив вікно каменем і розблокував водійські двері.

Коли він не відчув пульсу у постраждалої, то згадав сцену з серіалу, в якій персонаж Майкл Скотт (Стів Карелл) робить непрямий масаж серця тренувального манекену.

У серіалі пояснювалося, що для правильного темпу натискань на груди потрібно наспівувати пісню Staying Alive гурту Bee Gees. Скотт так і зробив. Через хвилину жінка прийшла до тями, її забрали в лікарню. Ось той самий епізод з серіалу:

Непрямий масаж серця в серіалі "Офіс": дивіться відео

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