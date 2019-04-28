Серіал "Гра престолів" був ризикованою ставкою, – Slate.fr

Суперпопулярний серіал "Гра престолів" став найбільшою історією успіху за часи існування преміум-телебачення.

"У нинішньому восьмому сезоні закінчується не просто історія – закінчується спосіб виробництва і споживання розваг", – пишуть журналістки Анаїс Бордаж и Марі Теллінг у статті "Кінець "Гри престолів" означає кінець епохи" на порталі Slate.fr.

19 травня 2019 року на каналі HBO вийде в ефір останній епізод "Гри престолів". Він покладе край сазі, яка тривала на телебаченні вісім сезонів. Коли шоу з'явилося на наших екранах у квітні 2011 року, термін "Peak TV"("занадто багато телебачення" – стосується божевільної кількості вироблених серіалів) ще не існував. І доведеться зачекати кілька років, перш ніж його знову почнуть промовляти,

– йдеться у статті.

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"Відтоді екосистема серіалів, телебачення, соціальних мереж і навіть спойлерів значно змінилась. І ці зміни також знайшли відображення в серіалі "Гра престолів": ми бачимо, що він стає кінематографічнішим, а його бюджет – масштабнішим. Серіал Деніела Вайсса та Девіда Беніоффа однією ногою стоїть у минулому, а іншою – у майбутньому, і є переходом між двома радикально різними телевізійними епохами", – зазначають автори публікації.

Сьогодні заради серіалу "Гра престолів" всі готові зрадити своїм звичкам, аби побачити чергову серію саме тоді, коли вона виходить, щоб мати можливість брати участь у її обговореннях,

– пише професор Нью-Йоркського університету і колишній керівник HBO Ендрю Голдман.

Причому балаканина ця, на думку викладача Університету Париж-XIII Елен Бреда, все більше переміщається в інтернет: "Виникає ефект Netflix, коли випускається нова продукція, і весь світ говорить про це в соціальних мережах. Ми вже живемо за календарем Netflix і перебуваємо навіть не в ритмі телевізійних трансляцій, а в ритмі онлайнових завантажень".

Відома своєю ризикованістю компанія HBO ще більше вийшла зі своєї зони комфорту, випустивши дуже дорогий серіал "Гра престолів" (з найдорожчим пілотним проектом в історії мережі), з маловідомим акторським складом і в жанрі, який рідко використовувався на телебаченні: фентезі. Ставка була ризикованою, але вдалою. За вісім років після свого дебюту серіал "Гра престолів" став "найбільшою історією успіху за часи існування преміум-телебачення,

– додає Ендрю Голдман.

Наприкінці Slate.fr резюмує: "Гра престолів" є перехідним періодом між золотим сторіччям серіалу з дуже хорошим сценарієм, але дуже телевізійним виробництвом, і нинішньою ерою Peak TV, де світ кіно міцно приживається на телебаченні".

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