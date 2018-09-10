Серіал "Гра престолів" отримав сім нагород у престижній кінопремії

Відома фентезійна стрічка "Гра престолів" здобула сім нагород серед 22 номінованих категорій премії Creative Arts Emmy Awards. Нагородження відбулось 8 і 9 вересня в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляють на Variety.

Престижна церемонія тривала 2 дні, впродовж яких представники серіалу "Гра престолів" телеканалу HBO тріумфували аж у семи категоріях: за найкращі костюми, найкращу оригінальну музику, найкращу роботу художника-постановника, найкращу постановку трюків, саунд-продакшн, найкращі спецефекти та грим.

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Переможці премії Creative Arts Emmy Awards, які відповідають за

візуальні ефекти в "Грі престолів"

Серіал, який зайняв друге місце за кількістю нагород на Creative Arts Emmy Awards, став другий сезон "Американської історії злочинів". Творці стрічки отримали заповітні статуетки за найкращі костюми, зачіски, гри та акторський склад. Загалом, на премії канал HBO отримав найбільшу кількість нагород – 13 відзнак, сервіс Netflix – 10, а канал FX – 7.

Creative Arts Emmy Awards Американська кінопремія нагороджує творців кінострічок за досягнення в телеіндустрії в технічних категоріях. Це можуть бути нагороди за музику у фільмах та серіалах, звук, монтаж, операторську роботу, візуальні ефекти, грим, зачіски, костюми, трюки та інше.



Основна ж премія Еммі, яка є аналогом кінопремії "Оскар", відбудеться 17 вересня 2018 року в театрі Microsoft в Лос-Анджелесі. Варто додати, що в одній з категорій на премію номінували навіть Меган Маркл, яка раніше була актрисою та брала участь в серіалі "Форс-мажори", однак прийти на цьогорічну церемонію нагородження вона відмовилась.