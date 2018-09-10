17:31
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Серіал "Гра престолів" отримав сім нагород у престижній кінопремії

226 Читать новость на русском
Переможці премії Creative Arts Emmy Awards, які відповідають за звук в "Грі престолів"
Переможці премії Creative Arts Emmy Awards, які відповідають за звук в "Грі престолів" / www.gettyimages.in

Відома фентезійна стрічка "Гра престолів" здобула сім нагород серед 22 номінованих категорій премії Creative Arts Emmy Awards. Нагородження відбулось 8 і 9 вересня в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляють на Variety.

Престижна церемонія тривала 2 дні, впродовж яких представники серіалу "Гра престолів" телеканалу HBO тріумфували аж у семи категоріях: за найкращі костюми, найкращу оригінальну музику, найкращу роботу художника-постановника, найкращу постановку трюків, саунд-продакшн, найкращі спецефекти та грим.

Читайте також: Еммі-2018: дата та номінанти на премію


Переможці премії Creative Arts Emmy Awards, які відповідають за
візуальні ефекти в "Грі престолів"

Серіал, який зайняв друге місце за кількістю нагород на Creative Arts Emmy Awards, став другий сезон "Американської історії злочинів". Творці стрічки отримали заповітні статуетки за найкращі костюми, зачіски, гри та акторський склад. Загалом, на премії канал HBO отримав найбільшу кількість нагород – 13 відзнак, сервіс Netflix – 10, а канал FX – 7.

Creative Arts Emmy Awards Американська кінопремія нагороджує творців кінострічок за досягнення в телеіндустрії в технічних категоріях. Це можуть бути нагороди за музику у фільмах та серіалах, звук, монтаж, операторську роботу, візуальні ефекти, грим, зачіски, костюми, трюки та інше.

Основна ж премія Еммі, яка є аналогом кінопремії "Оскар", відбудеться 17 вересня 2018 року в театрі Microsoft в Лос-Анджелесі. Варто додати, що в одній з категорій на премію номінували навіть Меган Маркл, яка раніше була актрисою та брала участь в серіалі "Форс-мажори", однак прийти на цьогорічну церемонію нагородження вона відмовилась.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гра престолів Нагороди
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана
сьогодні, 16:59 Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана
Петро Охотін
Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
сьогодні, 16:00 Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
сьогодні, 15:02 Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
Юрій Бутусов
Антикорупційне торнадо на українській митниці: що насправді відбувається навколо ДФС
сьогодні, 14:00 Антикорупційне торнадо на українській митниці: що насправді відбувається навколо ДФС
Тетяна Острікова
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сьогодні, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук