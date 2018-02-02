Шанувальники серіалу "Школа" заблокували торговий центр, щоб зустрітися з акторами

Дев’ять тисяч шанувальників прийшли на зустріч з акторським складом серіалу "Школа" до одного з київських торгових центрів.

Про це повідомляє "Телекритика".

Зустріч відкривав гурт "Антитіла" саундтреком з серіалу "Там де ми є". Після цього на імпровізовану сцену вийшов майже весь акторський склад: Яніна Андрєєва, Микита Вакулюк, Ліза Василенко, Саша Петренко, Олена Курта, Аня Трінчер, Карина Чернявська, Олег Виговський, Богдан Осадчук, Ірина Кудашова, борошні Арно, Анатолій Тихомиров, Вікторія Юрчук і Роман Лук'янов.

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У шанувальників в цей вечір був шанс не тільки подивитися на своїх кумирів, а й задати питання. Найбільше фанів цікавило, чи дійсно Ліза Василенко (Лола) і Саша Петренко (Паша) зустрічаються в реальному житті, і чи правда що Олена Курта (Дарина Петрівна) – мама Ірини Кудашової (Вероніка).

В кінці вечора актриса і блогер Ліза Василенко з повним акторським складом серіалу зробила вражаюче селфі з дев'ятьма тисячами шанувальників. І організатори зустрічі оголосили про старт кастингу на наступний сезон проекту.

В якому зможуть взяти участь і прихильники серіалу. Продюсери проекту пообіцяли незабаром повідомити в соціальних мережах і на офіційному сайті "1 + 1" як це зробити.

А головний продюсер розважальних програм "1 + 1" Ольга Слісаренко зазначила, що телеканал не зупиниться на досягнутому і продовжить роботу над проектом.